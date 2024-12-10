Россия внесла 11 стран в список государств на получение единой электронной визы

Власти России внесли в свой список государств, с которыми действуют соглашения о получении единой электронной визы, еще 11 стран. Такие данные появились у телеграм-канала издания «Коммерсантъ».

В список, который ранее насчитывал 55 стран, где действуют единые электронные визы, добавили еще 11 государств. В перечень внесли Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иорданию, Кению, Папуа — Новая Гвинею, Сент-Люсию, Тонгу, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, а также Эсватини.

Параллельно этому из списка исключили две страны. Оттуда удалили Андорру и Сербию. С ними действуют двусторонние соглашения о праве граждан совершать безвизовые поездки друг к другу. В результате итоговый список стал насчитывать 64 государства.

Ранее сообщалось, что Австрия запланировала помочь Болгарии и Румынии с получением статуса полноправного участника Шенгенского соглашения. Эти страны не входят в Шенгенскую зону даже несмотря на то, то стали частью Евросоюза. Австрийские власти 17 лет блокировали такую возможность из-за миграционных проблем, и только теперь захотели снять свое вето.