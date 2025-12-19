Владимир Путин поставил точку в обсуждениях вокруг запуска новой платформы для общения Max. Президент уверен, что появление отечественного продукта было неизбежным шагом, который позволил России закрыть последний пробел в собственной IT-инфраструктуре и встать на одну ступень с Китаем и США. Об этом Путина спросил известный блогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Тема технологической независимости стала одной из текущих подведения итогов 2025 года. Известный блогер Валентин Петухов (Wylsacom) спросил о роли государственного мессенджера. Глава государства дал исчерпывающий ответ на вопрос о целесообразности разработки такого ПО. По мнению Владимира Путина, этот проект был жизненно необходим стране, так как именно собственной, полностью подконтрольной платформы для коммуникации нам не хватало для завершения картины.

Теперь, по словам президента, можно смело утверждать: Россия добилась абсолютного цифрового суверенитета. Мы вошли в элитный клуб держав, куда также входят Соединенные Штаты и КНР, обладающие полным спектром собственных технологий — от поисковиков и соцсетей до «железа» и программного обеспечения. Мессенджер оставался единственным недостающим элементом в этой сложной мозаике, и теперь этот вопрос закрыт.

Отдельно Владимир Путин коснулся темы соперничества на рынке. Он убежден, что появление нового игрока пойдет индустрии только на пользу, так как здоровая конкуренция — это двигатель прогресса, который не дает компаниям застаиваться.

