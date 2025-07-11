Россия выдала Латвии мужчину, подозреваемого в педофилии

Российские правоохранительные органы передали Латвии мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным латвийских правоохранителей, преступление в отношении ребенка произошло в апреле 2021 возле казино в Риге — мужчина подозвал к себе девочку и предложил сесть в машину. Там он совершил преступление против половой неприкосновенности школьницы.

Как отметила представитель МВД, фигуранту дела удалось покинуть Латвию еще в 2024 году, после чего он был объявлен в международный розыск.

Обвиняемый был задержан в Москве в июле 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Запрос Латвии на выдачу преступника был удовлетворен Генеральной прокуратурой РФ. Экстрадиция прошла на границе в пункте пропуска «Бурачки – Терехово».

Теперь дело передано латвийскому правосудию. Если вина будет доказана, мужчине грозит длительное тюремное заключение. В Латвии, как и в России, за преступления против несовершеннолетних предусмотрены строгие наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов опровергли миф о том, что подавать заявление о пропаже ребенка нужно на третий день.