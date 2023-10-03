СМИ уверены, что мирное соглашение с Россией будет заключено на выгодных для нее условиях, если осеннее контрнаступление Украины провалится. Подробности рассказало РИА Новости .

Журналист Марк Темницкий опубликовал материал в западном СМИ, в котором отметил, что поддержка киевского режима стала ослабевать и сейчас зависит от исхода выборов в западных странах. Нет гарантии, что в будущем Киев получит такую же помощь. По мнению журналиста, в 2024 году ослабление помощи приведет к тому, что Россия добьется мирного завершения конфликта и сможет склонить Украину к переговорам, навязав свои условия.

Темницкий заявил, что Украине нужно выиграть в противостоянии с Россией до конца 2023 года, чтобы не допустить такого развития событий. При этим контрнаступление ВСУ идет уже четыре месяца, но никакого результата до сих пор не принесло.