Корреспонденту британской The Times Кэтрин Филп отныне въезд на территорию Российской Федерации запрещен. Как сообщило российское посольство в Лондоне, причиной объявления репортера персоной нон-грата стал ее въезд в частично оккупированный ВСУ город Суджа в Курской области.

Как подчеркнули в российской дипмиссии, подобные меры будут вводиться повсеместно в отношении иностранных журналистов, что принимают незаконное участие в подобных «террористических пресс-турах», что организуют ВСУ на приграничной с Украиной российской территории».

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.