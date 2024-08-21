Верховный суд признал нелегальным переоформление квартир на родственников при разводе

Верховый суд (ВС) РФ принял решение разделить при разводе квартиру, оформленную на мать одного из супругов. Об этом в среду, 21 августа, сообщил «Коммерсант».

По решению ВС РФ, экс-супруга мужчины из Белгорода получит долю в квартире, которую он во время брака оформил на мать. Договор о покупке бывший муж заключил на себя, а деньги зачислил на счет своей мамы. При оформлении недвижимости мужчина передал права собственности близкой родственнице в счет отступного займа.

При первом рассмотрении дела суд постановил не делить эту жилплощадь, не посчитав ее общей. ВС РФ не согласился с этим решением, т.к. посчитал, что мужчина внес на счет средства, которые были нажиты совместно в браке, поэтому жена может претендовать на долю в квартире.

«В том случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость», — сказано в материалах дела.

Ранее сообщалось о том, что пленум Верховного суда РФ предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, отправившихся на СВО.