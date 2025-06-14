Россиян научили, как можно вернуть деньги за невозвратный билет

В случае наличия веских причин, Мария Яковлева, руководитель Юридической группы «Яковлев и Партнеры», поведала в беседе с агентством «Прайм», что можно получить компенсацию за билет, купленный по тарифу без возможности возврата.

Нормы, регламентирующие авиа- и железнодорожные перевозки, предусматривают возможность возврата части стоимости билета в случае отказа от поездки при наличии уважительных причин.

«Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи», — указала юрист.

Аналогичное правило распространяется и на случай смерти близкого человека. В любой ситуации необходимо предоставить транспортной компании соответствующие документы.

Причины, по которым можно получить обратно полную или частичную сумму даже по тарифу, не предусматривающему возврат, включают в себя отмену или задержку рейса по вине авиакомпании, а также воздействие непреодолимых обстоятельств. Однако важно осознавать, что изменение планов не является достаточным основанием для возврата средств в этой ситуации, резюмировала Яковлева.

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