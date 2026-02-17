Россиян обяжут устанавливать отечественный ИИ на смартфоны

Российские власти готовят очередной шаг к цифровому суверенитету: на этот раз под прицел попал искусственный интеллект (ИИ).

По информации «Известий», уже в ближайшее время может появиться законопроект, обязывающий производителей смартфонов предустанавливать на устройства отечественные разработки в области ИИ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует представить документ на рассмотрение в конце февраля.

Инициатива направлена на то, чтобы снизить зависимость от зарубежных технологий и сформировать у граждан привычку пользоваться российскими нейросетями.

Пока рано говорить, какой именно продукт станет обязательным, но аналитики уже строят предположения. Так, например, эксперт Алексей Бойко отмечает, что среди крупных языковых моделей выделяются GigaChat от «Сбера» и YandexGPT от «Яндекса». Не исключено, что государство предложит и другие варианты или даже создаст единую платформу.

Особый интерес представляет так называемый «агентный» ИИ, который работает непосредственно на устройстве, не обращаясь к облачным серверам, что снижает зависимость от внешних сервисов и повышает безопасность данных.

Впрочем, возможен и более мягкий сценарий. Производителям могут предписать устанавливать не саму нейросеть, а приложения для доступа к российским облачным ИИ-сервисам. В этом случае речь идет скорее о популяризации технологий и формировании привычки.

Напомним, что с 2021 года в России уже действует закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО). На смартфоны и планшеты обязательно ставят российские браузеры, антивирусы, карты и другие приложения.

Ранее россиян предупредили об утечке номеров через новую функцию ChatGPT.