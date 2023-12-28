Россиян попросили вывести криптовалюту с биржи и закрыть все операции

Криптобиржа Binance попросила россиян вывести все средства со счетов и закрыть все операции. Подробности рассказало РИА Новости .

Binance является главной мировой системой и основным поставщиком средств работы с криптовалютой. Осенью 2023 года компания заявила, что прекращает работать в России и намерена продать все дочерние организации в стране другой компании.

На днях российским пользователям стали поступать сообщения, что с 29 декабря Binance начнет постепенно закрывать все счета клиентов из России. Компания попросила россиян закрыть все операции, погасить обязательства и перевести свои средства на другую площадку.