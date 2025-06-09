В Москве задержали мошенников, обещавших россиянам миллионы за инвестиции

В Москве сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией задержали группу злоумышленников, занимавшихся мошенничеством. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что преступники создали фальшивую инвестиционную компанию и от ее имени привлекали граждан, обещая высокие доходы от вложений в ценные бумаги. Жертвами аферистов становились пользователи онлайн-платформ по поиску работы, которых приглашали в специально подготовленные офисы.

Месторасположение офисов неоднократно менялось — они располагались на улицах Ленинская Слобода, Дербеневская набережная и Варшавское шоссе в Москве. Мошенники, создавая иллюзию успешных инвестиций, убеждали граждан размещать средства на определенных брокерских площадках или проходить платные обучающие программы, вводя их в заблуждение.

Представитель правоохранительных органов уточнила, что потерпевшие передавали свои сбережения и брали кредиты, доверяясь аферистам и их словам о выгоде. В реальности деньги, после конвертации в криптовалюту, переводились на счета фигурантов преступной схемы.

Всего из-за этой мошеннической схемы пострадало до 21 человека. Ущерб оценивается в более чем 21 млн руб. В рамках оперативных мероприятий полиция задержала шестерых подозреваемых — пятерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года и 24-летнюю женщину. В квартирах задержанных проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли мобильные телефоны и другие доказательства по делу.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, объединенные в одно производство. Один из фигурантов помещен под стражу, остальных — отправили домой под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Королеве местный житель защитил пожилого соседа от мошенников.