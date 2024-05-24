Россиян предостерегли от провоза пассажиров на электросамокате

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в разговоре с RT объяснил, почему нельзя провозить пассажира на электросамокате, и к чему это приведет в случае ДТП.

В России разными способами стараются снизить количество аварий с участием СИМ. Какие-то организации и сами содействуют этому, например, сдавая электросамокаты без места для второго человека. Однако некоторые производители все же добавляют сидение или расширяют платформу, хотя езда с пассажиром несет повышенный риск.

Например, второй человек мешает маневренности и скорости самоката. В итоге водитель может ее превысить и попасть в ДТП. Пока скоростной режим предполагает не более 25 км/ч.

«Ответственность за ДТП будет определяться в зависимости от того, кто нарушил правила дорожного движения и стал причиной аварии. Если оба участника ехали на одном электросамокате, то ответственность может быть возложена на обоих участников», — добавил специалист.

Поздняков отметил, что передвигаться на самокате можно по велодорожкам и велополосам, если их нет — на тротуаре или обочине проезжей части. Однако тут еще более опаснее ехать вдвоем. Эксперт Роскачества советует внимательно изучать правила управления, особенно при выборе модели СИМ, рассчитанной на двоих человек.

Ранее сообщалось, что в Ижевске жители потребовали дежурить полицейских из-за активности самокатчиков.