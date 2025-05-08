Россиян предупредили, чем грозит езда с просроченными правами

Если у водителя истек срок действия водительского удостоверения, ему может быть назначен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» поведал Лев Воропаев, специалист в области автомобильного права.

Он напомнил, что права, срок действия которых истек в 2022 году, были автоматически продлены на три года. По истечении этого срока их необходимо заменить.

Чтобы заменить водительское удостоверение, необходимо обратиться с заявлением через портал госуслуг, в отделение ГИБДД или в любое отделение МФЦ, как пояснил Воропаев.

«Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей», — предупредил эксперт.

Собеседник агентства также добавил, если срок действия вашего водительского удостоверения истекает в 2025 году, как указано в документе, то вам не нужно менять его сейчас. Оно будет автоматически продлено до 2028 года.

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