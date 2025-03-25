Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

Хотя личные документы не стоит хранить в телефоне, иногда это неизбежно, как отметила Людмила Богатырева, руководитель ИТ-отдела агентства «Полилог», в интервью для агентства «Прайм».

Она сообщила, что речь идет не только о паспорте, водительском удостоверении, но также и о банковских картах, свидетельстве о праве собственности, СНИЛС, ИНН и многих других документах.

«Однако полностью обойтись без этого не удается, поскольку в реальной жизни фото документов часто необходимы», — согласилась эксперт.

По совету Богатыревой, стоит сосредоточиться на мерах по обеспечению безопасности информации. В частности, рекомендуется использовать двухэтапную проверку подлинности, активировать функцию самозапрета на оформление кредитов и получение сим-карт, а также создавать по-настоящему надежные пароли.

Ранее эксперт Муртазин рассказал, что будет с качеством связи после масштабного отключения сетей 3G.