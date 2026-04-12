Россиян предупредили о факторах, разрушающих здоровье почек

В России ежегодно диагностируют более 13 тысяч новых случаев почечно-клеточного рака. Об этом сообщил онкоуролог «СМ-Клиники» Александр Сысоев в беседе с « Лентой.ру ».

Специалист отметил, что одним из ключевых факторов риска остается курение. По его словам, регулярное употребление большого количества сигарет значительно повышает вероятность развития не только рака легких, но и онкологических заболеваний почек. В частности, риск почечно-клеточного рака увеличивается примерно вдвое, а поражения почечной лоханки — в несколько раз.

Врач объяснил, что содержащиеся в табачном дыме канцерогены проходят через почки и постепенно повреждают их ткани. В результате у курящих людей вероятность развития рака почек примерно на 50% выше, чем у тех, кто не имеет этой привычки.

Кроме того, негативное влияние оказывает и низкая физическая активность. По словам специалиста, сидячий образ жизни способствует набору лишнего веса и ухудшает кровоснабжение органов брюшной полости, включая почки. Это может привести к развитию патологических процессов.

Эксперт также обратил внимание на риски, связанные с длительным приемом некоторых лекарств. Речь идет о препаратах для снижения давления и обезболивающих, которые при неконтролируемом использовании создают значительную токсическую нагрузку на почки.

Таким образом, врач подчеркнул, что вредные привычки и неправильный образ жизни могут существенно повысить вероятность развития серьезных заболеваний почек.

