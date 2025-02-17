Россиян предупредили о фейковых штрафах от мошенников с угрозами

Министерство внутренних дел РФ предупредило о том, что мошенники рассылают письма, в которых утверждается наличие задолженностей из-за неуплаченных платежей и угрожают арестом имущества за их невыплату. Об этом сообщается в материалах управления, занимающегося борьбой с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает ТАСС.

Граждане получают так называемые «официальные письма» от различных ведомств, в которых указываются долги и обещаются штрафы, а также арест имущества за неуплату.

В этих мошеннических уведомлениях говорится о задолженностях, при этом указывается точная сумма. Также в сообщениях присутствует QR-код или ссылка для перехода к оплате, при этом злоумышленники предлагают освоить платеж через Систему быстрых платежей (СБП). Иногда они добавляют информацию о временных скидках, действующих лишь при определенной форме оплаты.

В связи с этим МВД России призывает проверять информацию о штрафах исключительно через официальные сервисы, такие как Госуслуги или ФНС.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать для обмана СНИЛС жертвы.