Россиян предупредили о массовых аферах по мошеннической схеме «Мамонт»

В России с новой силой распространяется криминальная схема «Мамонт». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Вестник Киберполиции России».

«Мамонт» в жаргоне мошенников этой схеме — жертвы. У них аферисты успешно крали деньги и данные банковских карт с помощью соблазнительных предложений. Часто убеждали оформить фейковые покупки и доставку товаров с маркетплейсов. При этом высылали ссылки на фишинговые сайты, где клиенты собственноручно вбивали личные данные и реквизиты.

В нынешних реалиях схема немного изменилась. Как уточнила киберполиция, аферисты стали убеждать поставить мобильное приложение сервиса объявлений для обеспечения безопасной сделки. Однако в программу внедрен шпион, который помогает перехватывать все цифры и данные, включая входящие сообщения и банковские реквизиты. Это успешно помогает злоумышленникам опустошать чужие счета.

Схема, как полагают правоохранители, стала активной в преддверии новогодних праздников, перед которыми граждане традиционно закупаются разными праздничными товарами.

Ранее сообщалось, что полиция Подмосковья задержала мошенника, лишившего пенсионерку полмиллиона рублей.