Россиян предупредили о мошеннической схеме со звонками «из Энергосбыта»

Преступники начали связываться с потенциальными жертвами, выдавая себя за работников компании «Энергосбыт», и предлагать им вызвать мастера на дом. Об этом в интервью РИА Новости сообщила Алла Храпунова, эксперт в области аналитики из организации «Народный фронт».

По мнению эксперта, цель подобных действий — получение доступа к личной информации наивных пользователей.

«Звонки от Энергосбыта — топ (среди мошеннических схем. — Прим. ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом — пусть заглянет», — сказала Храпунова.

Продолжая разговор, эксперт подчеркнула, что вне зависимости от того, какую историю рассказывают злоумышленники, выдающие себя за сотрудников Энергосбыта, они в дальнейшем будут пытаться получить от жертвы код из СМС-сообщения, который позволит им получить доступ к Госуслугам.

Мошенники порой советуют пользователям установить на свои устройства специальное программное обеспечение. В некоторых историях упоминается о внедрении интеллектуальных счетчиков, которые через это приложение автоматически передают данные в энергосбывающую организацию.

«Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку», — настоятельно посоветовала эксперт.

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