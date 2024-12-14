Россиян предупредили о мошенниках, отправляющих смс о посылке

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана граждан. В преддверии новогодних праздников они начали рассылать россиянам сообщения якобы от имени торговых площадок о поступлении заказа.

В этих смс содержатся ссылки для сбора персональных данных, сообщила в интервью РИА Новости куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Если пользователь перейдет по этой ссылке, то ему будет предложено ввести персональные данные и платежные реквизиты, предупредила эксперт.

Данные банковской карты запрашиваются для получения товаров, которые люди не заказывали.

Храпунова напомнила о том, что не стит переходить по ссылкам из сообщений от незнакомых людей. Также она порекомендовала проверять поступление заказов через официальные сайты или приложения сервисов доставки.

Ранее сообщалось о том, что мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского ПО.