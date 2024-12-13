ВТБ: мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского ПО

В ноябре и декабре 2024 года мошенники начали использовать новую схему для кражи средств у россиян, задействовав виртуальные копии банковских карт, созданные с помощью шпионского ПО. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обращение ВТБ.

В этой схеме объединены две тактики: социальная инженерия и шпионские программы. Основная цель заключается в краже данных банковской карты клиента, создании ее клона и осуществлении расчетов в магазинах через NFC-терминалы

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются работниками мобильного оператора, сообщая о необходимости продления контракта на услуги. Для этого они просят установить мобильное приложение оператора.

«На самом деле это вредоносное ПО — шпионская программа. Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством, включая камеру, микрофон и функции NFC», — уточнили в банке.

После установки приложения мошенники просят жертву сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый ПИН-код для якобы его изменения.

В это время шпионская программа активирует NFC на устройстве жертвы, а данные карты перехватываются через программу на смартфоне мошенника. Таким образом, создается виртуальный клон карты, что позволяет снимать деньги и проводить бесконтактные платежи в магазинах.

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