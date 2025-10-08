Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с архивами
С конца сентября правоохранители зафиксировали несколько десятков случаев преступлений, связанных с новой схемой мошенничества в России, сообщило МВД.
Суть этой аферы заключается в том, что злоумышленники представляются сотрудниками различных организаций, которые якобы проводят плановую оцифровку архивных документов.
Телефонные звонки могут поступать напрямую или через сфальсифицированные чаты компаний. Под предлогом проверки архивных данных преступники выманивают у граждан конфиденциальную личную информацию и коды авторизации.
Получив доступ к аккаунтам жертв, мошенники осуществляют перевод денежных средств на так называемые «безопасные» счета, включая благотворительные переводы в адрес террористических организаций.
Сотрудники МВД настоятельно рекомендуют гражданам проинформировать своих пожилых родственников о новой схеме мошенничества и соблюдать правила цифровой безопасности.
