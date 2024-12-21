Россиян предупредили о новых схемах обмана мошенников перед новогодними праздниками

Также они могут рассылать сообщения в мессенджерам о якобы праздничных розыгрышах или создавать сайты с «акциями», сообщил в интервью РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

В преддверии Нового года, когда люди активно совершают покупки, мошенники могут начать создавать поддельные сайты интернет-магазинов, предлагая покупателям приобрести товары по низким ценам.

Покупатели, желая приобрести товар со скидками, оплачивают заказ, но так его и не получают. Собрав определенное количество заказов, аферисты исчезают, а люди остаются без денег и подарков.

Еще одна распространенная мошенническая схема — это сообщения в мессенджерах и социальных сетях о выигрышах или праздничных розыгрышах.

Мошенники отправляют ссылки на фальшивые страницы, где для того, чтобы получить приз, нужно оплатить комиссию за доставку. Этого делать не стоит, так как такие схемы могут привести как к финансовым потерям, так и к краже конфиденциальной информации, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции и суда в Одинцово.