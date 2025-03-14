Россиян предупредили о рассылке в Telegram мошеннических сообщений о смерти знакомых

В популярном у россиян мессенджере Telegram появились сообщения о кончине близких людей, которые оказались ложными. Об этом стало известно благодаря информации, полученной от управления МВД по борьбе с киберпреступлениями.

В этих сообщениях обнаружены вредоносные файлы. В качестве примера пресс-служба предоставила скриншот такого сообщения: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался…».

Вместе с текстом злоумышленники отправляют файлы с расширением .apk, которые выглядят как фотографии якобы умерших людей. В министерстве сообщили, что при скачивании и запуске этих файлов происходит установка вредоносного программного обеспечения.

Ранее в Прокуратуре Московской области рассказали о новой схеме мошенников в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники под видом сотрудников УК пытаются получить доступ к «Госуслугам».

Так, аферисты звонят жителям под видом представителей управляющих организаций и сообщают о замене дверей в подъезде. Затем они уточняют количество необходимых магнитных ключей и предупреждают, что у каждой квартиры будет индивидуальный код от домофона. После этого они просят назвать код из СМС.