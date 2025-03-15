Россиян предупредили о развитии редкого психзаболевания из-за игрушки-антистресса

Раскрученные в TikTok игрушки-антистрессы, имитирующие выдавливание прыщей, могут привести к редкому психическому заболеванию — патомимии. Об этом Mash рассказали врачи-дерматологи.

Видеоролики с такими игрушками становятся вирусными в соцсетях. Людям предлагают вместо прыщей на лице давить «силиконовые прыщи», наполненные белой жидкость. Особой популярностью такие развлечения пользуются у детей. Заказать антистресс можно на любом маркетплейсе.

Однако такой безобидный на первый взгляд тренд может в будущем развить у человека патомимию — редкое психологическое расстройство, характеризующееся бесконтрольным самоповреждением кожи. Как рассказали специалисты, патологическая тяга к «ковырянию» приводит к тому, что человек чувствует наличие прыщей повсюду и начинает регулярно вредить себе.

Подобные случаи в России уже известны. Дети, которые играют с такими антистрессами, давят прыщи уже не на силиконе, а на своем лице, даже если их там нет. Тогда дерматологи направляют пациентов к психиатрам, которые назначают медикаменты и длительное лечение. Избавиться от этой зависимости бывает довольно сложно.

Ранее заместитель директора сети детских медицинских центров «Забота» Марина Шевченко назвала распространенное заболевание, которым можно легко заразиться в салонах красоты.