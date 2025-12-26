Россиян предупредили о риске оказаться в тюрьме из-за новогоднего салюта

Фото: [ Праздничный салют на День Победы в Москве/Медиасток.рф ]

Россиян предупредили об ответственности за нарушение правил запуска новогодних фейерверков. В интервью агентству «Прайм» исполнительный директор отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу Артемий Семченков отметил , что неосторожное обращение с пиротехникой может привести не только к крупным штрафам, но и к реальному тюремному сроку.

В России в настоящее время действуют ограничения на использование пиротехники. В 19 регионах страны, включая ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь, новогодние фейерверки официально запрещены.

В остальных субъектах РФ необходимо строго соблюдать правила: запускать пиротехнику можно только на специально оборудованных и согласованных площадках, которые можно найти на региональных сайтах МЧС.

По словам юриста, нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 5 до 15 тыс. руб.

Если же неосторожное обращение с фейерверком привело к порче чужого имущества или причинению вреда здоровью людей (легкой или средней тяжести), штраф может возрасти до 50 тыс. руб.

Самая серьезная ответственность наступает в случае причинения тяжкого вреда здоровью или гибели человека. Такие действия подпадают под ст. 218 УК РФ («Нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами»). Виновному грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

При этом суд также взыщет с осужденного всю сумму причиненного материального и морального ущерба.

Ранее стало известно, где в Московской области запретили запускать салюты.