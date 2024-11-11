Стали известны направления отдыха россиян в новогодние каникулы

По данным сервиса OneTwoTrip,в текущем году число заказов отелей и авиабилетов увеличилось на 17% и 11% соответственно по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что лидером среди зарубежных направлений стал Таиланд, доля бронирований в котором составила почти 23%, следом идут Италия (около 7%), Франция (почти 6%). Также популярностью у граждан РФ в новогодние каникулы пользуются такие направления, как Белоруссия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Китай, Грузия.

Отмечается, что среди российских туристов в этом году возрос интерес к Азии: число туров в Китай выросло на 83% по сравнению с прошлым годом, в Индонезию — более чем на 10%.

Ранее турэксперт Ансталь также определила топ направлений для романтической поездки на Новый год.