Россиян предупредили о штрафах за переполненные почтовые ящики

Россиян предупредили об административном наказании, которое может последовать за переполненные почтовые ящики. В интервью интернет-изданию «Абзац» юрист Ярослав Остапенко отметил , что ситуация, когда из ящика выпадают рекламные листовки и другая корреспонденция, может быть квалифицирована как нарушение правил пожарной безопасности.

Согласно статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Привлечь к ответственности жильца могут в том случае, если скопившаяся макулатура мешает свободному проходу или находится на путях эвакуации.

«Следить за чистотой мест общего пользования и не превращать подъезд в склад макулатуры — обязанность управляющей организации и самих жильцов», — объяснил Остапенко.

Подъезд не должен превращаться в склад для хранения макулатуры. При этом само по себе хранение старых листовок в умеренном количестве внутри ящика не является нарушением.

Вопросы со стороны контролирующих органов возникают тогда, когда содержимое почтовых ящиков превращается в рассыпанный мусор, который создает препятствия для прохода и повышает пожарную опасность.

