Россиян предупредили о штрафах за предпринимательскую деятельность на дому

Россиян предупредили о последствиях ведения нелегального бизнеса в жилых помещениях, который может обернуться серьезными проблемами. В интервью РИА Недвижимость юристы рассказали , что грозит за незаконную предпринимательскую деятельность на дому.

По словам партнера адвокатского бюро BGMP Евгении Пешковой, согласно ст. 17 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, заниматься оказанием услуг в своих домах и квартирах можно, однако важно понимать, что такая деятельность не должна затрагивать права соседей или других жителей дома.

По закону в жилых помещениях можно заниматься проведением юридических, бухгалтерских, психологических консультаций, оказывать услуги по организации курсов и заниматься репетиторством, работать удаленно в сфере программирования и копирайтинга, заниматься творческой деятельность, в том числе писать книги и музыкальные произведения, оказывать адвокатские услуги (но встречаться можно с ограниченным числом клиентов).

Также законодательство разрешает ремесленную деятельность, включающую шитье, вязание, изготовление сувениров для личных нужд или мелкосерийных заказов, мелкий ремонт техники без использования громкого оборудования, хранение товаров для интернет-магазинов, а также организацию семейного детского сада.

Стоит также запомнить, что категорически нельзя делать в домах. В жилых помещениях нельзя размещать офисы и склады, открывать магазины, кафе и рестораны, оказывать медицинские услуги, требующие лицензии, организовывать хостелы и гостиницы, а также заниматься миссионерской деятельностью.

Ведение незаконного бизнеса в квартире может привести к серьезным последствиям, предупреждают юристы. Во-первых, на владельца квартиры могут поступать жалобы от соседей или управляющей компании. Во-вторых, владельцам запрещенных бизнесов придется платить штрафы за нарушение санитарных и противопожарных норм и использование помещений не по назначению.

Кроме того, в случае пожара, например, собственникам придется возмещать убытки, нанесенные соседям. Если пожар унес жизни других людей, против организатора нелегального бизнеса заведут уголовное дело.

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