Россиян предупредили о штрафах за предпринимательскую деятельность на дому
РИА Недвижимость: за предпринимательство на дому грозит штраф
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Россиян предупредили о последствиях ведения нелегального бизнеса в жилых помещениях, который может обернуться серьезными проблемами. В интервью РИА Недвижимость юристы рассказали, что грозит за незаконную предпринимательскую деятельность на дому.
По словам партнера адвокатского бюро BGMP Евгении Пешковой, согласно ст. 17 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, заниматься оказанием услуг в своих домах и квартирах можно, однако важно понимать, что такая деятельность не должна затрагивать права соседей или других жителей дома.
По закону в жилых помещениях можно заниматься проведением юридических, бухгалтерских, психологических консультаций, оказывать услуги по организации курсов и заниматься репетиторством, работать удаленно в сфере программирования и копирайтинга, заниматься творческой деятельность, в том числе писать книги и музыкальные произведения, оказывать адвокатские услуги (но встречаться можно с ограниченным числом клиентов).
Также законодательство разрешает ремесленную деятельность, включающую шитье, вязание, изготовление сувениров для личных нужд или мелкосерийных заказов, мелкий ремонт техники без использования громкого оборудования, хранение товаров для интернет-магазинов, а также организацию семейного детского сада.
Стоит также запомнить, что категорически нельзя делать в домах. В жилых помещениях нельзя размещать офисы и склады, открывать магазины, кафе и рестораны, оказывать медицинские услуги, требующие лицензии, организовывать хостелы и гостиницы, а также заниматься миссионерской деятельностью.
Ведение незаконного бизнеса в квартире может привести к серьезным последствиям, предупреждают юристы. Во-первых, на владельца квартиры могут поступать жалобы от соседей или управляющей компании. Во-вторых, владельцам запрещенных бизнесов придется платить штрафы за нарушение санитарных и противопожарных норм и использование помещений не по назначению.
Кроме того, в случае пожара, например, собственникам придется возмещать убытки, нанесенные соседям. Если пожар унес жизни других людей, против организатора нелегального бизнеса заведут уголовное дело.
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