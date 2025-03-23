Россиян предупредили о штрафе в 10 тыс. руб. за мойку машины в неположенном месте

За то, что вы моете свой автомобиль в неположенном месте, вас могут оштрафовать на сумму от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал Максим Тишаков, доцент департамента права Московского городского педагогического университета, в интервью агентству «Прайм».

В частности, эти нормы не разрешают мыть транспортные средства вблизи водоёмов. В Москве и Московской области за мойку автомобиля в неположенном месте предусмотрен штраф в размере нескольких тысяч рублей.

«Требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», — подчеркнул он.

Юрист сообщил, что мытьё автомобиля во дворах и на дачных участках также является нарушением, за которое может быть наложен штраф.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в ГИБДД введены новые правила регистрации транспортных средств. Теперь при постановке на учет автовладельцам в России не нужно будет предоставлять полис ОСАГО.