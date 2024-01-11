Россиян предупредили о связи ухудшения слуха с развитием деменции

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, действительно ли потеря слуха является одним из факторов риска для развития деменции, как об этом говорят пециалисты в Балтиморе.

Потеря слуха связана в первую очередь с атеросклерозом. При этом недуге нарушается кровообращение, в том числе и в сосудах ушной системы. Однако деменция легко приходит и при других факторах риска, таких как неправильный образ жизни, плохое питание, отсутствие развития, нехватки активности и ожирения. При этом копится жир на спине, шее и животе, что также усложняет кровопоток. Со временем это превращается в головную боль, дискомфорт и проблемы с памятью и концентрацией.

Связь деменции и снижением способности слышать есть, но ее врач называет не совсем стандартной. Такое случается, когда волосковые клетки слухового нерва получают мало питания и отмирают. На фоне ухудшения слуха притупляются и когнитивные функции.

«Обязательно надо добавлять в свою жизнь движения. Причем возраст не должен быть оправданием. Конечно, это не значит, что в 80 лет надо садиться на шпагат, но по мере сил и возможностей двигаться обязательно», - отметил Зайцев.

Также врач напомнил, что важно делать зарядку, разминая область шеи, плеч и глаз.

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