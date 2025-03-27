Россиян предупредили о вреде шампуня за 100 руб. и дешевле

Доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХа Инна Ильина рассказала «Газете.Ru», почему не стоит на регулярной основе использовать дешевые шампуни.

В дешевых шампунях, цена которых сто и менее рублей, слишком высокий уровень pH. По словам Ильиной, такие средства наносят вред коже головы и пересушивают волосы быстрее. Людям, которые нужно мыть голову каждый день, должны выбирать шампуни с pH с показателями ниже 7,5–8.

« Как итог, сальность увеличивается, а кутикула, которая покрывает волос снаружи, перестает быть гладкой. От этого волосы теряют блеск, становятся тусклыми, ломкими, спутываются и электризуются, требуя больше времени на укладку», — объяснила Ильина.

Консультанты в аптеке могут помочь с выбором хорошего шампуня. Также важно обращаться к трихологу, если есть обильное загрязнение или отшелушивание и перхоть.

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