Россиян предупредили об активности мошенников на майские праздники

Популярные схемы обманщиков снова в деле: россиян могут попытаться активно разводить на деньги в период майских праздников. Об этом RT рассказал Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов.

Мошенники становятся изощреннее, хотя не слишком меняют схемы обмана россиян. По словам Липова, часто злоумышленники создают фальшивые благотворительные организации, от лица которых делают неправомерные сборы, например, для «помощи ветеранам». Также популярна схема обмана с бронированием. В майские праздники это может распространяться на беседки для отдыха и других мест. Граждане вносят предоплату, но ничего из забронированного не получают, так как ни места, ни брони не существует.

Эксперт советовал также не терять бдительность при покупке разных товаров, актуальных для праздников.

«Стоит внимательно проверять информацию о продавце и читать отзывы. В этот период активизируются и интернет-мошенники, предлагающие различные праздничные услуги или товары. Важно использовать надежные и известные платежные системы и избегать перевода средств на сомнительные счета», — рассказал Сергей Липов.

Липов отметил, что, как и прежде нужно беречь личные данные в Сети. Зачастую мошенникам открыты все пути для того, чтобы собрать сведения об определенном человеке. В случае покупок, обращения в организации и определенным людям, важно проверять их официальный статус и узнавать подробности.

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