Россиян предупредили об изменении порядка медосвидетельствования на опьянение

В России изменились правила проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Нововведения представлены в проекте, разработанном Минздравом. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи, в частности, пострадавшим в результате аварии.

Также специалисты Минздрава предложили внести изменения в список основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Уточнены такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение процедуры или вынесения заключение об отказе от нее.

Ранее сообщалось о том, российским водителям рассказали об изменениях, которые ждут их в марте.