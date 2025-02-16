Россиян предупредили об изменении порядка медосвидетельствования на опьянение
Медосвидетельствование в России будут проводить по-новому
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В России изменились правила проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Нововведения представлены в проекте, разработанном Минздравом. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Эксперты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи, в частности, пострадавшим в результате аварии.
Также специалисты Минздрава предложили внести изменения в список основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Уточнены такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение процедуры или вынесения заключение об отказе от нее.
Ранее сообщалось о том, российским водителям рассказали об изменениях, которые ждут их в марте.