Российским водителям рассказали об изменениях, которые ждут их в марте

С марта текущего года владельцы транспортных средств в России смогут регистрировать или снимать с учета свои автомобили без обязательного наличия полиса ОСАГО. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Александр Хаминский, глава центра правопорядка в Москве и Подмосковье, специалист в области юриспруденции.

Собеседник агентства напомнил, что с 1 марта в силу вступит закон, который был подписан президентом Владимиром Путиным и который исключает полис ОСАГО из списка необходимых документов для регистрации автомобиля.

«Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», — рассказал Хаминский.

Специалист по правовым вопросам сообщил, что если новый владелец автомобиля не собирается использовать транспортное средство в ближайшее время либо у продавца нет страхового полиса, то для транспортировки личного автомобиля в ГИБДД и обратно можно оформить краткосрочный страховой полис. При этом срок действия такого полиса может быть даже один день, как отметил Хаминский.

«Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тыс. руб.», — предупредил юрист.

Ранее сообщалось, что в России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем. На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.