Россиян предупредили об изменении правил перевозки животных в поездах с 1 января

С 1 января 2025 года в России будут действовать новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом на форуме «PRO//Движение» сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании».

Нововведение связано с ростом числа обращений пассажиров и нехваткой мест в поездах.

Со следующего года пассажирам не нужно будет платить за оформление перевозочного документа для питомцев при выкупе целого купе.

Кроме того, животных разрешат перевозить в купейных вагонах повышенной комфортности, выкупать все купе при этом будет не нужно.

Ранее сообщалось о том, что в России призвали создать программы в приютах для животных по всей стране.