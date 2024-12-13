Россиян предупредили об изменении правил перевозки животных в поездах с 1 января
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С 1 января 2025 года в России будут действовать новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом на форуме «PRO//Движение» сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании».
Нововведение связано с ростом числа обращений пассажиров и нехваткой мест в поездах.
Со следующего года пассажирам не нужно будет платить за оформление перевозочного документа для питомцев при выкупе целого купе.
Кроме того, животных разрешат перевозить в купейных вагонах повышенной комфортности, выкупать все купе при этом будет не нужно.
Ранее сообщалось о том, что в России призвали создать программы в приютах для животных по всей стране.