В России призвали создать программы в приютах для животных по всей стране

Депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал RuNews24.ru , как бы в России могли помочь решить многие проблемы, связанные с приютами для безнадзорных животных.

Депутат Станислав Наумов отметил, что в России важно уделять больше внимания проектам, направленных на помощь безхозным животным и снижение случаев нападений бездомных зверей на улицах.

«Я считаю, что в начале обсуждения следует задуматься о создании программы в приютах для безнадзорных животных в каждом регионе, чтобы люди, желающие завести домашнего любимца, обращались в первую очередь именно туда. Это, конечно, потребует дополнительных финансовых вложений», — поделился мнением Станислав Наумов.

По словам депутата, в России можно бы было ввести специальный акциз на корма для животных. Важно инициировать программу, предполагающую финансирование за счет собственных средств каждого региона. Сумма акциза даже в незначительном размере могла бы помочь приютам. Однако этот вопрос потребует более серьезных дискуссий и обсуждений, в том числе с производителями.

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