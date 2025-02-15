Россиян предупредили об изменении правил прикрепления к поликлинике

Документ с этой инициативой размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав РФ собирается распространить возможность прикрепления граждан к поликлинике онлайн через госуслуги. Опция станет доступна для жителей всех регионов страны.

Если инициативу одобрят, то документ вступит в силу 1 сентября.

Возможность прикрепиться к поликлинике через госуслуги сейчас есть, но воспользоваться ею можно не во всех регионах.

После изменений жители всех субъектов смогут прикрепиться к поликлинике не только при личной явке в медучреждение, но и онлайн.

Ранее сообщалось о том, что новый глава Минздрава Кеннеди-младший назвал граждан США самыми больными в мире.