Снег сошел вместе с асфальтом: Солотчинский мост под Рязанью стал ловушкой для местных

Солотчинский мост в Рязанской области, давно требующий капитального ремонта, продолжает разрушаться, пишет портал 62info.ru. Февральская погода с перепадами температур усугубила ситуацию: снег тает и сходит вместе с асфальтовым покрытием, обнажая глубокие ямы и выбоины. Для водителей это создает серьезную опасность — в ямах можно пробить колеса, легко потерять управление и спровоцировать ДТП.

Региональный минтранс уже прокомментировал ситуацию: в ведомстве заверили, что мост поддерживается в проезжем состоянии за счет нынешних работ. Аварийные выбоины ликвидируют по мере необходимости. Только в феврале на мосту было проведено не менее двух циклов ямочного ремонта, работы будут продолжены и дальше.

Однако капитально отремонтировать сооружение пока невозможно: мост находится в аварийном состоянии, и его полноценная реконструкция станет реальностью только после введения в эксплуатацию моста-дублера через Оку. Пока водителям остается надеяться на временные заплатки и быть предельно внимательными при проезде по этому участку.

Ранее сообщалось, что трассу М-8 под Ростовом Великим расширят до четырех полос к октябрю 2027 года.