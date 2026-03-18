Россиян предупредили об опасном сливочном масле, которое производит компания-призрак

В Тульской области обнаружили сливочное масло с признаками подделки, пишет «Московский комсомолец в Туле» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Речь идет о продукте под названием «Вологодское качество» с жирностью 82,5%. Ранее такую же продукцию нашли в Вологодской области.

Специалисты ведомства установили, что на упаковке указано несуществующее предприятие. Производителем значится компания из Вологды, но по заявленным адресам производства нет. У продукции отсутствует официальная регистрация, а данные о фирме и декларации не значатся в реестрах.

Как отметили в Роспотребнадзоре, такое масло могли изготовить неизвестные лица. Данный продукт может быть опасен для здоровья. Если же масло уже куплено, от него следует избавиться.

Ранее сообщалось, что популярные у россиян марки сливочного масла оказались подделками с примесями.