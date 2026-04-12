Россиян предупредили об опасности скрытых симптомов после укуса клеща

Клещевые инфекции могут не проявляться яркими симптомами в первые сутки после укуса, однако это не снижает их потенциальной опасности. Об этом « Ленте.ру » сообщила кандидат медицинских наук и директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

По словам специалиста, распространенной ошибкой является ожидание явных признаков, таких как высокая температура или характерное кольцевидное покраснение кожи. Она отметила, что при отсутствии этих симптомов многие ошибочно считают, что угрозы нет, хотя на ранних этапах заболевание часто маскируется под обычное недомогание, из-за чего упускается время для своевременного лечения.

Эксперт подчеркнула, что клещи являются переносчиками не только вирусного энцефалита, но и ряда бактериальных инфекций, включая боррелиоз, анаплазмоз и риккетсиозы. При этом один паразит может быть носителем сразу нескольких возбудителей, что усложняет течение болезни.

Станкевич обратила внимание, что после укуса важно отслеживать любые изменения в состоянии здоровья. К настораживающим симптомам она отнесла повышение температуры, озноб, слабость, головную боль, мышечные и суставные боли, увеличение лимфатических узлов, высыпания и изменения кожи.

Она также указала, что заражение возможно даже в случаях, когда сам укус остался незамеченным. Это связано с тем, что клещ способен выделять обезболивающие вещества и отпадать до момента обнаружения. Поэтому после пребывания на природе рекомендуется в течение нескольких недель сохранять повышенную бдительность.

Специалист пояснила, что действия после укуса не должны ограничиваться удалением клеща. По ее мнению, его следует как можно быстрее передать на лабораторное исследование, а затем внимательно следить за самочувствием. В случае появления тревожных симптомов необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью и сообщить о возможном контакте с клещом.

Кроме того, эксперт отметила, что распространенное мнение о безопасности большинства клещевых инфекций является ошибочным. Некоторые из них способны вызывать тяжелые, угрожающие жизни состояния, а определить конкретное заболевание только по симптомам невозможно — требуется лабораторная диагностика, в том числе ПЦР-исследование.

В заключение Станкевич подчеркнула, что раннее обращение к врачу значительно повышает шансы на успешное лечение. Она рекомендовала не дожидаться выраженных симптомов и при подозрении на укус своевременно проходить диагностику.

Ранее была названа идеальная дата сбора смородиновых листов в Подмосковье.