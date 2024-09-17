Россиян предупредили об усложнении мошеннических схем

Мошенники продолжают придумать новые способы обмана россиян. Теперь они стали использовать более сложные схемы, состоящие из нескольких этапов, сообщила в интервью РИА Новости эксперт Алла Храпунова.

Например, аферисты звонят от имени мобильного оператора, просят продиктовать код из смс, с помощью которого взламывают личный кабинет на сайте госуслуг.

Но на этом злоумышленники не останавливаются. Через некоторое время они снова связываются с жертвой и представляются сотрудниками какого-либо ведомства. Человека начинают пугать подозрительной активностью в личном кабинете. Бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Росфинмониторинга и говорят, что от имени жертвы кто-то оформил в банке кредит.

На этом этапе они пытаются убедить жертву, что ее счета в опасности, и чтобы сохранить сбережения их нужно перевести на «безопасные» счета.

Ранее сообщалось о том, что обратившихся к колдунам и гадалкам граждан начнут заносить в базу МВД.