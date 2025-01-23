Россиян предупредили об увеличении суммы материнского капитала со следующего месяца

С 1 февраля в России произойдет индексация величины материнского капитала. Об этом сообщил Антон Котяков, глава Министерства труда РФ. Его слова привел ТАСС.

В России с 1 февраля изменится величина материнского капитала, который выплачивается после рождения второго ребенка. В том случае, если после появления первого ребенка семья не использовала сертификат, то она будет получать на 80 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше», — указал Котяков.

Ранее уже сообщалось, что с 1 февраля будет произведена индексация страховых пенсий. Их увеличат на 2,2%, чтобы компенсировать инфляцию прошлого года. Повышение выплат коснется порядка 37 млн человек. Все они не только получат повышенную пенсию за февраль, им еще сделают перерасчет январских пенсионных выплат.