Россиян призвали фотографировать и снимать на видео свои земельные участки

С 2025 года владельцы земельных участков должны начать их освоение в течение трех лет, иначе им грозят штрафы или принудительное изъятие. Однако до 2028 года крайние меры применяться не будут, уточнил юрист Александр Зорин в беседе с РБК.

Штрафы за неиспользование земли, предусмотренные ст. 8.8 КоАП, снова становятся актуальными. Теперь собственникам важно не только ухаживать за участком, но и документально подтверждать это.

«Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий», — заявил Зорин.

Юрист рекомендует регулярно фотографировать и снимать на видео состояние земли, фиксируя даты. Это поможет оспорить возможные претензии со стороны муниципалитетов, которые могут проверять участки дистанционно, в том числе с помощью геолокационных программ.

Если владелец не предпринимает действий по освоению земли в течение трех лет, его могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. В дальнейшем вопрос о принудительной продаже участка будет решать суд.

Напомним, что изменения в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества» введены 1 марта. Они устанавливают трехлетний срок на приведение участков в порядок.

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