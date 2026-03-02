Священник из Татарстана объяснил, в чем истинный смысл поста

Председатель Епархиального отдела по вопросам семьи Татарстанской митрополии иерей Ярослав Петрущенков в беседе с нашим изданием развеял главные мифы о Великом посте и объяснил, зачем на самом деле верующие ограничивают себя в пище.

Свой путь к вере священник назвал не наследственным, а выстраданным. Он рассказал, что более 30 лет назад пережил клиническую смерть, будучи ребенком. Это событие навсегда изменило его восприятие человека. По словам отца Ярослава, люди подобны матрешке: у нас есть дух, душа, тело, а потом уже одежда, дом и работа. Он сравнивает человека с пирамидкой, сквозь которую проходит стержень — бессмертная душа, вектор, устремленный в вечность.

Этот вектор определяет все: от выбора супруга до марки машины. Мы привыкли заботиться о внешнем — менять масло в автомобиле, убирать дом, лечить тело, но забываем о душе. Батюшка проводит аналогию с автомобилем, у которого может быть исправна материальная часть, но поврежден «бортовой компьютер».

«Любой грех, который мы вбиваем в душу, как гвоздь из двух половинок. Первая половинка — грех против человека. Здесь мы можем извиниться, совершить доброе дело. Но вторая половинка — это грех против заповедей Божиих, против любви Божией. Она изымается только Таинством покаяния», — поясняет священник.

По его словам, человек всегда находится «онлайн» в системе энергетического взаимодействия с Богом. Пост и молитва — это инструменты для очищения души, своего рода «банный день», который ей необходим регулярно.

Отец Ярослав призывает не путать священника с врачом. Священник — лишь помощник, который помогает составить список симптомов и дойти до настоящего Врача. Исповедь — это признание «кодов ошибок» (гнев, осуждение, гордость). Бог и так знает наши грехи, Ему не нужны подробности. А лекарством служит причастие.

В подтверждение своих слов батюшка привел реальный случай: женщина с тяжелой экземой, которую не могли вылечить врачи Казани, после первой в жизни исповеди пошла на поправку. Через три дня, к Пасхе, болезнь полностью отступила.

Особенно трогательной оказалась история его собственных бабушки и дедушки. Бабушка пришла к вере раньше, а дедушка преподавал научный атеизм в университете. Несмотря на пост, бабушка с любовью готовила ему котлеты по-киевски, подавая пример милосердия к неверующему. Позже дедушка крестился, они венчались, и отпевал его бывший ученик, сдававший ему экзамен по атеизму, ставший священником.

«Мы должны быть строже к себе, но к другим — с милостью, с любовью. Не осуждая тех, кто не постится, не осуждая тех, кто не молится. Бог пробуждает каждого по-своему: кого-то клинической смертью, кого-то случайностью, кого-то великой радостью, кого-то великой скорбью», — наставляет отец Ярослав.

В завершение беседы он подчеркнул, что главное в пост — не подсчет калорий, а способность смирить душу, простить и попросить прощения: «Главное в пост — не то, на сколько калорий вы меньше съели, а то, насколько вы смирили свою душу, насколько смогли простить и попросить прощения. Это попытка дотянуться до высшего, и невозможна она без внутренней работы».

