Россиян призвали не красить яйца к Пасхе фломастерами

В преддверии Пасхи в Сети стали появляться рецепты покраски яиц нестандартными способами: фломастерами или непищевыми красителями.

Употребление таких яиц в пищу может быть опасно для здоровья, предупредил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Дело в том, что, например, фломастеры содержат спирты, растворители и синтетические красители, которые могут проникнуть сквозь скорлупу яйца и попасть внутрь него, пояснил эксперт.

Леонов посоветовал использовать для окрашивания яиц к празднику натуральные красители, такие как свекла, куркума, луковая шелуха, зеленый чай или шпинат.

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