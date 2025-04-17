В Роскачестве назвали признаки изготовленного по ГОСТу творога

Творог является одним из наиболее популярных молочных продуктов в нашей стране. Из него готовят не только запеканки и сырники, однако и традиционную пасху к ключевому христианскому празднику. В Роскачестве назвали способы выбрать качественный творог. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что на упаковке качественного творога должно быть указано наименование «Творог» без дополнительных уточнений. Также творог, изготовленный по ГОСТу, должен содержать молоко, сливки, закваску, молокосвертывающий ферментный препарат и хлористый кальций.

Добавляется, что классический творог в полимерной упаковке или полимерном материале может храниться две-три недели в холодильнике, в герметичной упаковке – до месяца.

Поясняется, что цвет творога должен быть равномерным — белым или кремовым без пятен, продукт с высокой жирностью может быть желтоватого оттенка. Но розоватые, зеленоватые, серые оттенки однозначно сигнализируют, что продукт испорчен и кишит нежелательными бактериями.

Уточняется, что при приобретении этого продукта нужно обращать внимание на наличие необходимых документов у продавцов, условия хранения и соблюдение санитарных норм.

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