Россиян призвали не разговаривать с мошенниками по телефону

Разговаривать с мошенниками по телефону не стоит, лучше сразу положить трубку, чтобы они не могли использовать голос и интонацию в схемах, сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Сейчас все больше людей распознают обман по телефону. Но, предупреждает она, любой разговор с аферистами опасен.

Даже если есть уверенность в своих силах, в арсенале мошенников есть психологические приемы незаметного воздействия на сознание жертвы. Таким образом, человек может внезапно начать переживать, а вдруг и правда с деньгами что-то произошло.

Кроме того, для мошенников имеет значение каждый разговор, так как они могут пополнять свою базу реальными голосами и интонациями, чтобы потом использовать их в других схемах обмана.

Не стоит рисковать собой и своими данными и, распознав обман, лучше сразу положить трубку, заключила эксперт.

Ранее МВД раскрыло, какую «роль» чаще всего исполняют телефонные мошенники.