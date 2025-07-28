Россиян призвали пересмотреть питьевой режим во время жары

Главный врач областного центра здоровья Самары Александр Муравец напомнил, что в жару кровь сгущается, а спиртное усугубляет это, приводя к печальным последствиям. Это прямой путь к инфарктам и инсультам даже у здоровых людей, пишет sovainfo.ru.

Самарские медики и спасатели объявили тревогу в преддверии аномальной жары. На этой неделе столбики термометров в Самарской области превысят +30°C, что в сочетании с традиционным «пляжным алкоголем» создает смертельно опасный коктейль. По словам Муравеца, такой тандем вызывает сладж-феномен — слипание эритроцитов. Кровь становится более густой, почти как кисель.

Медики советуют полностью пересмотреть питьевой режим. Под запретом не только алкоголь, но и кофе с газировками — они усиливают обезвоживание. Оптимальный выбор — прохладная (но не ледяная) вода без газа, 1,5-2 литра в день мелкими глотками.

Также следует вспомнить и про другие правила безопасности. Отказ от алкоголя у воды, головной убор, свободная светлая одежда и «сиеста» с 12 до 16 часов могут спасти жизнь. Идеальное время для купания — утро или вечер, когда разница между температурой воды и воздуха минимальна.

Ранее сообщалось, что врач рассказал о проблемах со здоровьем, на которые может указать запах пота.