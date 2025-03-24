Россиян в апреле ждут приятные перемены: в Госдуме напомнили про нововведения

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал об изменениях в законодательстве с 1 апреля, которые повлияют на жизнь миллионов людей в РФ.

Изменения коснутся финансовой, социальной и образовательной сфер. Депутат Говырин выделил несколько перемен в законодательстве, которые вступят в силу в апреле:

Упрощение взаимодействия с биометрическими системами в банках. Дополнительных подтверждающих документов брать с собой не нужно, все уже будет в единой базе. Это поможет получать услуги жителям отдаленных поселений, инвалидам и всем, кому непросто добраться до отделения банка.

Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья на города и пгт, где не активно ведется строительство новых домов.

Введение единой программы воспитательной работы в детских лагерях отдыха.

Социальные пенсии станут больше, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца. Запланирована индексация на 14,75%.

«Это не просто формальный перерасчет: повышение привязано к изменившемуся прожиточному минимуму, что делает выплаты ближе к реальным нуждам людей», — заявил он.

Депутат отметил, что все изменения помогут улучшить качество жизни миллионов россиян, а также упростить многие процессы.

Ранее сообщалось, кому повысят пенсию с начала апреля в России.