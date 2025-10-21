Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Днем народного единства

В преддверии ноябрьских праздников россиян ожидает удлиненная рабочая неделя: с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота). Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, такой график позволяет рационально распределить время между работой и отдыхом. После шестидневной трудовой недели россиян ждут три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник). Праздничный день 4 ноября приурочен ко Дню народного единства.

Согласно Трудовому кодексу РФ, в стране установлено 14 официальных праздничных дней в году. Если праздничный день совпадает с выходным, предусмотрен перенос выходного — это помогает сохранять баланс между рабочим временем и отдыхом в течение года. В 2025 году календарный график предусматривает 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.

