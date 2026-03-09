Россиян ждут длинные майские выходные и три сокращенные недели во втором квартале

В начале мая россиян ожидают длинные праздничные выходные, а во втором квартале всего предусмотрено три сокращенные рабочие недели. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, праздничные и выходные дни придутся на 1–3 мая (пятница–воскресенье), 9–11 мая (суббота–понедельник) и 12–14 июня (пятница–воскресенье). Все рабочие дни, предшествующие праздникам, будут сокращены на один час: 30 апреля перед Первомаем, 8 мая перед Днем Победы и 11 июня перед Днем России. Это соответствует статье 95 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает уменьшение продолжительности рабочего дня перед нерабочими праздничными датами.

Также отмечается, что понедельник, 9 марта, является нерабочим днем в связи с тем, что Международный женский день 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье.

Таким образом, россияне смогут планировать отдых с учетом длинных выходных и кратких рабочих недель, которые позволят более удобно распределить время перед праздниками.

